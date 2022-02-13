Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor

İşgal altındaki Şeria'da Filistinliler'e ait 5 çiftlik evinin Yahudi yerleşimciler, 2 çiflik evi ve bir su kuyusunun İsrail ordusu tarafından tahrip edildiği bildirildi.

Salfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Şeria'nın kuzeyinde yer alan Salfit şehrindeki bazı evlere zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Kefr ed-Dik beldesindeki 5 çiftlik evini tahrip ettikleri bildirildi.

Açıklamada, evi zarar görenlerden Hatim Kasım'ın "Yerleşimciler topraklarımıza girerek, evlerimize zarar verdiler. Kapılarını söktüler, tuvaletleri kırdılar, su borularını kırdılar, çimento torbalarını parçaladılar ve kiremitleri kırdılar." ifadelerine yer verildi.

Filistinli aktivist Muhammed Avad da İsrail güçlerinin El Halil kentinin Beyt Emr beldesinde bir çiftlik evi ve su kuyusunu yıktığını kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında İsrail ordusunun bir çiftlik evini yıktığı bilgisini verdi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.