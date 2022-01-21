Şeria'da Yahudi yerleşimci saldırısı

Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin kasabasında, İsrail yönetiminin el koyma tehdidi altındaki arazilere zeytin ağacı dikmek üzere olan Filistinli çiftçilere destek için gelen kişiler, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Gazze ve Şeria'nın işgaline karşı olan Hahamlar İnsan Hakları Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maskeli Yahudi yerleşimcilerin, sopalar, taşlar ve gaz kullanarak dernek üyelerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, aktivistlerin ve çiftçilerin darbedilip taşlandıkları ve bir aracın da ateşe verildiği belirtilerek, bir gönüllünün, "Bizi öldürebilirler. Çok yaralı var. İsrail Yahudi terörizmine ne zaman son verecek?" ifadesine yer verildi.

Dernek üyelerinden Haham Eric Asherman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim biriminden gelen İsraillilerin, Burin'de ağaç diken Filistinliler ve İsraillilere saldırdığını aktardı.

Haham, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayla ilgili yayımlanan görüntülerde de yüzleri maskeli 15 Yahudi yerleşimcinin, İsraillilere doğru koştuğu, arabalarını yaktığı, sopa ve taşlarla onlara saldırdığı görülüyor.

Olayda 4'ü İsrailli 10 kişi yaralandı

Filistin Kızılayından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 4'ü İsrailli 10 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 4 İsraillinin, Hahamlar İnsan Hakları Derneğine mensup olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi de İsrailli 4 aktivistin Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralandığını aktardı. Gazete İsrail askerlerinin, saldırıdan sonra olay yerine ulaştığını yazdı.

Haberde, diğer yaralılara ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Milletvekilinden saldırıya tepki

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi lideri Eymen Avde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimci şiddetinden İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Şiddet görüntülerinin, "suçluların hükümet desteği almasının sonucu" olduğunu savunan Avde, "İşgalin derinleştirilmesi politikası, yerleşimci şiddetinin temelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da saldırganların, İsrail askerleri bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtığı savunuldu.

Yerleşimciler 300 zeytin ağacını kesti

Öte yandan Yahudi yerleşimciler, Nablus'un kuzeybatısındaki Deyr Şeref köyünde yaklaşık 300 zeytin ağacını kesti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasadı döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri Şeria'daki gösterilerde 10 Filistinliyi yaraladı

Bu arada Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde 9 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin olayların yaşandığı bölgedeki yollarda kazı yapması nedeniyle, ambulansların yaralılara ulaşmasında sorun yaşandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Harem-i İbrahim’de kılınan cuma namazından çıkan Filistinli gençler, yakındaki Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlarla karşılık verdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Bab Ez-Zaviye bölgesindeki müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun plastik mermiyle yaralandığını aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.