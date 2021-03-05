İsrail Şeria'yı aşı konusunda görmezden geliyor

İsrail kendi vatandaşlarını aşıya teşvik ederken Filistinlilere aşı vermeye yanaşmıyor.

Vatandaşlarını Kovid-19 aşısına teşvik için pizza, künefe gibi yiyecekler veren İsrail, işgal altında tuttuğu Şeria ile uzun yıllardır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere aşı vermeye ise yanaşmıyor.

Dünyada nüfusa oranla en fazla aşı yapılan ülke İsrail olurken, işgal ve ablukanın boyunduruğu altında Şeria ile Gazze'de yaşayan Filistinlilerin neredeyse tamamı henüz aşıya ulaşamadı.

Uluslararası toplum, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi" esasınca İsrail'in işgal altındaki tüm Filistinlilere aşı temin etmekle yükümlü olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, aşı temininin Filistin yönetiminin sorumluluğunda olduğunu iddia ediyor.

Baskılara rağmen İsrail, Şeria'daki sağlık çalışanlarının aşılanması için 5 bin doz aşı sözü verdi ve şu ana kadar 2 binini Filistin yönetimine teslim etti

AA