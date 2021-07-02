Şeria'nın kuzeyinde Tıp Günü etkinliği

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), işgal altındaki Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde ücretsiz "Tıp Günü" etkinliği düzenledi.

Kalkilya kentinde bulunan Kadınlar Derneği'nin genel merkezinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Kalkilya kentinin Valisi Rafi Ravacbe katıldı.

Ravacbe etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Filistin ilişkilerine övgüde bulunarak, "çok sayıda vatandaşın ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle büyük ehemmiyet taşıyan tıp günlerinin" önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Demirer de Kalkilya kentini ziyaret etmekten ve ihtiyaçlarını yakından görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Valilik ve İl Ticaret Odası ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Batı Şeria halkına 12 uzmanlık alanında ücretsiz sağlık hizmeti verildi.