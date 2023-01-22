Ses kaydı ele verdi: El Fetih yöneticisi Filistin'de gözaltına alındı

Filistin yönetimine bağlı güvenlik teşkilatını eleştiren Fetih Hareketi mensubu bir üst düzey yetkili gözaltına alındı.

Filistin yönetiminin, Fetih Hareketi medya yapılanmasından Münir el Cağub'u, "güvenlik teşkilatına hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Münir El Cağub'a ait olduğu belirtilen bir ses kaydının sızdırılması sonrası gözaltına alındığı ifade edildi. El Cağub'un söz konusu ses kaydında, kardeşinin tutuklanması üzerine Filistin yönetimi güvenlik teşkilatı yetkililerine tepki gösterdiği ileri sürülüyordu.

Sosyal medya platformlarında servis edilen ses kaydında El Cağub'un daha önce Filistin yönetimini eleştirenleri "casuslukla" suçladığı belirtiliyor. Ses kaydında ayrıca, Fetih üyesi Münir el Cağub'un "olayların insanın kendisinin başına geldiğinde bazı şeyleri yeniden gözden geçirmeye başladığını" söylediği ifade ediliyor.

Filistin yönetimi muhalifleri de, El Cağub'u "adaletsizliğin yalnızca kendi başına geldiği zaman ayaklanmakla" suçladı.

İsrail ile güvenlik iş birliği bulunan Filistin yönetimi, muhaliflerine karşı baskı politikası yürütmekle suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News