Şeyh Cerrah'ta İsrail'e protesto

Çok sayıda Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yerleşim birimleri ve işgal karşıtı gösteri düzenledi.

Aralarında İsrail Meclisi'nden milletvekillerinin de bulunduğu Filistinliler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplandı.

Filistin bayrakları açan göstericiler, "İşgale hayır", "Zeytin ve zeytinyağı var olduğu sürece biz de buradayız" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail güçleri, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmasına karşı slogan atan Filistinlilerin ellerindeki bayraklara el koydu. Bayraklarını vermek istemeyen bazı Filistinlilerle İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri yaklaşık 3 aydır, evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan mahalle sakinlerine destek gösterilerine engel oluyor.

İsrail mahkemeleri, Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.



Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.



İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.



Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.



İsrail Yüksek Mahkemesi'nde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.