Şeyh Cerrah'ta İsrail zulmü devam ediyor
İsrail'in işgal ettiği Filistin toprakları üzerindeki şiddeti devam ediyor. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini savunan Filistinlilere yapılan müdahale sonucu 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Filistin 30.06.2021, 00:55
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, polis, "güvenlik güçlerine havai fişek attıkları" gerekçesiyle Filistinli 4 genci gözaltına aldı.
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.
Kaynak: AA
23
açık
Günün Anketi Tümü