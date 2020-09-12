Şeyh İkrime Sabri'den, Mescid-i Aksa için strateji geliştirme çağrısı

Gazze'deki Filistinli Gazeteciler Forumu'nun düzenlediği sanal toplantıya katılan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı İsrail işgaline karşı müdafaa etmek için ortak bir strateji geliştirmek zorundayız." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerinin, buradaki mevcut statüyü değiştirmeyi amaçladığını belirten Sabri, "İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle Mescid-i Aksa'daki Müslümanların sayısını azaltmayı istiyor." diye konuştu.

Tüm Müslümanların yaş ve sayı sınırlaması olmaksızın Mescid-i Aksa'da namaz kılma hakkı olduğunu belirten Sabri, Arap ve İslam dünyasının liderlerine, Kudüs halkına uygulanan uzaklaştırma politikasından vazgeçmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma politikasının yasa dışı, ibadet özgürlüğüne aykırı ve haksız bir politika olduğunu vurguladı.

Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında 2003'ten bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Kaynak: AA