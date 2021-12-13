Şeyh Raid Salah yarın tahliye oluyor

İşgalci İsrail'e bağlı hapishane yönetimi, yarın serbest bırakılması beklenen Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah'ın serbest bırakılmasına dair hiçbir açıklama yapmadı. Bu da 2017 yılında gerçekleştirdikleri komployu akla getiriyor.

İşgalci İsrail'in 2017 yılında gerçekleştirdiği komplo neydi?

İşgalci hapishane yönetimi, 2017 yılının Ocak ayında Şeyhin tahliye edileceği günü ve saati kesin olarak belirtmeyerek ailesine, avukatlarına ve sevenlerine tahliye haberini vermemişti. Bununla yetinmeyen İşgalciler, Şeyhi Tel Aviv yönüne giden bir otobüse bindirdi. Tevafuken Filistinli Şadi Ebu Fevvaz adlı genç, şeyhi hemen tanımış ve Facebook hesabı üzerinden Şeyh ile çekildiği fotoğrafı yayınlamıştı. Bunun üzerine Şeyhin ailesi ve sevenleri Şeyhin hayatından emin olmuştu.

İŞGALCİ İSRAİL MAHKEMELERİ 17 AY HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020’de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu. İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Celme Hapishanesi'nde hapsedilmişti.