Silaha karşı sapan: 14 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri, Şeria'nın Nablus kentinin Beyta ve Beyt Decn, Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum ve El-Halil kentinin doğusunda Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler ile müdahale etti. Göstericiler, sapanlarla taş atarak karşılık verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, El-Halil kentindeki Eş-Şelale caddesinde çıkan arbedede 2 Filistinli genç gerçek mermi, 3'ü kauçuk kaplı mermi ile yaralandı. Olaylarda onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde yaşanan olaylarda bir Filistinlinin plastik mermi ile elinden yaralandığı, bazı kişilerin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Kefr Kaddum beldesindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde sakinlerinin yıllardır işgal güçleri tarafından kapalı tutulan ana caddenin açılmasını talep etmek için düzenlediği gösteriye İsrail askerlerinin müdahale ettiğini aktardı.

İştevi, köye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda 8 Filistinlinin kauçuk kaplı mermi ile yaralandığını söyledi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.