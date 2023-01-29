Sinagog saldırısında intikam detayı

Haaretz Gazetesi, Doğu Kudüs'te bulunan "Neve Yakov" isimli yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak gecesi düzenlenen ve 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı saldırının faili Hayri Alkam'la (21) ilgili bilgiler paylaştı. Alkam'ın amcası Şerhabil Alkam'ın aktardığı bilgilere dayandırılan haberde, Doğu Kudüs'teki Tur Mahallesi sakinlerinden olan Alkam'ın dedesinin, 1998'de bir Yahudi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kaydedildi.

"İNTİKAM SALDIRISI"

Amca Alkam, yeğeninin, uzaktan akrabası olduğu 17 yaşındaki Muhammed Ali'nin, İsrail güçlerinin 25 Ocak'ta Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında öldürülmesinin intikamını almak için bu saldırıyı düzenlediğini vurguladı. Alkam'ın, dedesinin bir Yahudi tarafından öldürülmesinden yaklaşık 4 yıl sonra dünyaya geldiğini ve kendisine dedesinin isminin verildiğini kaydeden amca, yeğeninin saygın bir aileye mensup, siyasete karışmayan ve kimseyle sorunu olmayan iyi bir insan olduğunu aktardı.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Haberde ayrıca, Alkam'ın dedesinin öldürülmesinden 12 yıl sonra 2010'da İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), terörist Kach hareketi aktivisti Haim Pearlman'ı suçu işlediği şüphesiyle tutukladığı belirtildi. Mevcut Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla bilinen Pearlman'ın, bir süre devam eden tutukluluk halinin ardından aleyhinde herhangi bir suçlamada bulunulmaksızın serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.