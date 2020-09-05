banner15

Filistin: Sırbistan ve Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması açık bir saldırıdır

Filistin yönetiminden yapılan açıklamada,"Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırıdır." denildi.

Filistin: Sırbistan ve Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması açık bir saldırıdır

Filistin yönetimi, Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma kararının, Filistin halkına ve meşru haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Sırbistan ve Kosova'nın, büyükelçiliklerini Kudüs'te açacaklarının duyurulmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın, "Trump yönetiminin, İsrail yanlısı politikalarına ve direktiflerine boyun eğmeleri için ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak pek çok ülkeye şantaj yaptığının yeni bir kanıtı olduğu" ifade edildi.

"Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırı olduğu" belirtilen açıklamada, Filistin'in dış siyasette sadece İsrail'le değil, işgalcinin yayılmacı politikalarını ve iktidardaki aşırı sağcı hükümetin tutumunu destekleyen Trump yönetiminin nüfuzuyla da mücadele ettiği vurgulandı.

Sırbistan hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama istendiği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan kararlara dönük bu ihlalle ilgili olarak, söz konusu ülkelere dava açmak dahil tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın, büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Trump'tan Netanyahu ve Hoti'ye 'ilişkileri normalleştirme' teşekkürü

Trump'tan Netanyahu ve Hoti'ye 'ilişkileri normalleştirme' teşekkürü
Netanyahu: Kosova İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açacak

Netanyahu: Kosova İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açacak
Trump: Kosova, İsrail ile ilişkilerini normalleştirecek, Sırbistan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

Trump: Kosova, İsrail ile ilişkilerini normalleştirecek, Sırbistan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
Kosova ile Sırbistan, ekonomik normalleşme anlaşmasına imza attı

Kosova ile Sırbistan, ekonomik normalleşme anlaşmasına imza attı
ABD'de görüşen Sırbistan ve Kosova heyetleri, ekonomik anlaşma üzerinde uzlaştı

ABD'de görüşen Sırbistan ve Kosova heyetleri, ekonomik anlaşma üzerinde uzlaştı
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48