Tarihi camiye saldırı düzenlendi

'Büyük Felaket' (Nekbe) öncesinde Filistinlilerin yaşadığı El Haram köyünde bulunan Seyyidna Ali Camii molotof kokteyli ile hedef alındı.

38 yıldır Seyyidna Ali Caminin korumalığını üstlenen Muhammed Tayi, perşembe günü sabah uyandıklarında caminin çatısına iki adet molotof kokteyli atıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Tayi'ye göre molotof kokteyli saldırısı sonucu caminin çatısında hafif hasar meydana geldi.

Radikal Yahudilerin zaman zaman camileri ve mescitleri hedef aldığı biliniyor.

Caminin bulunduğu köyde bir zamanlar Filistinliler yaşasa da İsrail 1948'de işgal ettiği bu bölgeden Filistinlileri silah zoruyla çıkardı.

İsrail’in kuruluşunun ilân edildiği 14 Mayıs 1948'in ertesi günü, yüz binlerce Filistinli için sürgün, etnik temizlik ve tehcirden ibaret bir süreç başlamıştı. Kısa zaman içinde 900 binden fazla Filistinli yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılırken, 670 dolayında köy de Siyonist örgütler tarafından yok edilmişti.

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği olayların ardından, canlarını kurtarabilen Filistinliler, komşu ülkelere ve Filistin’in henüz işgal edilmemiş kentlerine sığınmıştı. Bugün bile travmatik etkileri devam eden bu süreç, Filistinlilerin dilinde “Nekbe” (Büyük felâket) olarak anılıyor.

Kaynak: Mepa News