TDV Gazze'de kurban kesimine başladı

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) maddi desteğiyle kurban kesimlerine başladı.

Bakanlığa bağlı Uluslararası İşbirliği Direktörü Eşref İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TDV'nin desteğiyle kurban kesimlerine başladık, etlerini Gazze'de 30 bin yoksul aileye dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

Her bir aileye bir kilogram et verilecek şekilde taksim yapıldığını aktaran İsmail, kaç kurban kesildiğine ilişkin bilgi vermedi.

İsmail, Türkiye'ye ve halkına Filistinlilere destek verdikleri için teşekkür etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.