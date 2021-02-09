Temeli atıldı: Katar'dan Gazze'ye hastane

Casim ve Hamed bin Casim Hayır Kurumu'nun bağışı ve Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nin denetiminde kurulacak hastanenin temel atma törenine Komite Başkanı Muhammed el-İmadi ile Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkileri katıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Vekili Yusuf Ebu er-Riş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dur durak bilmeden çalışmanın sonucu takdire layık büyük bir başarıya ulaşıldığını ve Refah hastanesinin temelinin atıldığını kaydetti.

Hastanenin yaklaşık çeyrek milyon kişiye ev sahipliği yapan Refah halkına niteliksel hizmetler sunacağını ifade eden Ebu er-Riş, elde edilen başarının, bu yapıyı uzun süredir bekleyen Refah halkına yakışır bir hizmet sunacağını belirtti.

Ebu Riş, hastanenin kurulması için sağladığı destekten ve fondan dolayı Katar devletine teşekkür etti.

Katar'ın, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde inşa ettireceği hastane projesinin ilk aşamasının hayata geçirilmesi için 6 Şubat'ta imzalar atılmıştı.

Komite, toplamda 24 milyon dolar maliyetli hastane inşaatının ilk etabının 5 milyon dolara mal olacağını belirtmişti.

Refah'ın batısındaki Es-Sultan Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide inşa edilecek, cerrahi, dahiliye, böbrek gibi çeşitli uzmanlık alanlarında çok sayıda bina ve tesisin yanı sıra polikliniklerden oluşacak hastanenin toplam 355 yatak kapasitesi bulunacağı kaydedilmişti.

Hastanenin inşasının, Casim ve Hamed bin Casim Hayır Kurumunun bağışıyla, Filistin Sağlık Bakanlığının iş birliği içinde Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nin denetiminde yapılacağı aktarılmıştı.

Refah kentinde inşa edilecek hastanenin bir ilk olacağı ve buradaki sağlık sektörüne destek vereceği belirtiliyor.

AA