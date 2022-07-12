Türk Kızılay, Filistin’de binlerce aileye kurban eti dağıttı

Filistin genelinde 150 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiren Türk Kızılay, Kurban Bayramı süresince, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 9 bin 150, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 66 ve Kudüs'te 1000 aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban etlerinin, 2022 Yurtdışı Vekaletle Kurban Kesim Programları kapsamında, Gazze ve Kudüs’ün yanı sıra Batı Şeria'nın El-Halil, Beytullahim, Ramallah, Tulkerem, Eriha ve Nablus kentlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Kural, "Vekaletini Türk Kızılaya vererek kurban bereketini savaş mağduru Filistinli ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşıyan bağışçılarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dost ve Kardeş Filistin halkından desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Türk Kızılayın bugün Kudüs’te devam ettiği faaliyetlerine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katılarak, 500 Kudüslü aileye kurban eti dağıtılmasında gönüllü oldu.

Burada Büyükelçi Demirer’in elinden bağışını teslim alan Filistinli ihtiyaç sahibi bir kadın, Türkiye’nin Filistin’e desteklerine teşekkür ederek, “Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle kurbanlık yardımları için size ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.