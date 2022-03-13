"Türkiye'nin 'Silvan yazıtını' İsrail'e vereceği haberleri ilişkileri zedelemeyi amaçlıyor"

Bakanlık, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen "Siloam yazıtının" (Silvan yazıtı) İsrail'e verileceği iddiasının bugün diplomatik kaynaklar tarafından yalanlanması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail basınındaki bu tür asılsız haberlerin dost ülkelerle ilişkileri zedelemek amacıyla yapıldığı" belirtilerek, "bu tür propagandalara itibar edilmemesi" uyarısında bulunuldu.

Times of Israel haber sitesinde ismini açıklamayan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait "Siloam yazıtının" (Silvan yazıtı) İsrail'e verileceği iddia edilmişti.

Ancak AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştı.

Yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise Filistin devletinin parçası olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tel Aviv yönetimi bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istedi ancak her seferinde ret cevabı aldı.