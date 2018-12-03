Uluslararası Adalet Divanı Filistin-ABD davasını inceleyecek

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle ABD'ye dava açan Filistin'in şikayetine ilişkin mahkemenin yargı yetkisi olup olmadığının inceleneceğini bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, Filistin'in ABD'ye karşı açtığı davayı görüp göremeyeceği ve başvurunun kabul edilebilmesinin araştırılması için iki ülkeden de yazılı savunma istendiği belirtildi.

Buna göre, Filistin'in 15 Mayıs 2019'a kadar, ABD'nin ise Filistin'in savunmasına karşılık 15 Kasım 2019'a kadar yazılı savunmasını sunması gerekiyor.

Filistin, 2 ay önce, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması ve 18 Nisan 1961 Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Filistin'in dava açmasının ardından ABD'nin, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 00:47