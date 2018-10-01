Uluslararası Af Örgütü: İsrail savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Han el-Ahmer köyünü boşaltmasına ve yerlerine Yahudi yerleşimcileri koymasına acımasız bir darbe olarak niteledi ve "savaş suçu" dedi. Köy sakinlerinin zorla çıkarılmasını saygısızlık olarak değerlendiren Af Örgütü, durumun yasa dışı olduğunu belirtti.

ÇÖPLÜK VE KANALİZASYON TERCİHİ

Han el-Ahmer köyü sakinlerine İsrail tarafından yerleşmeleri için iki alan sunuluyor. Sunulan alanlardan bir tanesi Doğu Kudüs’te yer alan çöplük alanın yakınlarında bir bölge diğeri ise Eriha’da bulunan arıtma tesisinin kenarı olduğu ifade ediliyor.

Köyün yakınlarına uzun zamandan bu yana İsrail askerleri eşliğinde Yahudi yerleşimciler yerleştiriliyor. Alanı terk etmeleri için saldırı ve tacizlere maruz kalan köy halkı bir süredir işgalcilere karşı mücadele ediyordu.

HAN EL-AHMER KÖYÜ

Han el-Ahmer köyü 1953 yılında Necef'ten göçe zorlanan Filistinli bedeviler tarafından kurulmuştu. İsrail 1967 yılında Batı Şeria'yı işgal ettiğinde köy, yerleşim yeri olarak kabul görmüştü.

2009 yılından bu yana ise köy halkı çevredeki Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail işgal güçlerinin tacizleriyle mücadele ediyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda bulunuyor.

Filistinliler, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını dile getiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 17:37