Ürdün'den siyonist İsrail'e Kudüs çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, Filistin topraklarındaki mukaddes mekanların İslami kimliklerinden tecrit edilmesini hedefleyen sinsi planların hızlandırılması üzerine konu hakkında bir açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Kudüs’teki varlığının gayrimeşru olduğunu hatırlatan Ürdünlü yetkili el-Fayiz, İsrail makamlarının, Mescidi Aksa’ya bağlı Burak Meydanı’ndaki kazı çalışmalarına acilen son vermesi ve uluslararası hukuka bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Kadim Kudüs kentinin dini ve tarihi kimliğine dokunmama çağrısı yapan el-Fayiz, yürütülen kazı çalışmalarının, Mescidi Aksa’nın batı kısmının bir parçası olan Burak Meydanı’nda hasara neden olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, Ürdün’ün, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mesicidi Aksa civarındaki tek taraflı tüm girişimlerini reddettiğinin altını çizdi.

Açıklamasında el-Fayiz, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin, Mescidi Aksa’nın işlerini yönetme yetkisine sahip tek kurum olduğunu aktararak, işgalci İsrail’in söz konusu kazı çalışmalarıyla Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin yetkileriyle ilgili uluslararası kanunları ihlal ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Mescidi Aksa ve çevresindeki tüm restorasyon ve bakım çalışmalarının, sadece Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin yetkisinde olduğu belirtildi.

İsrail, 1967’den bu yana yahudilerin Ağlama Duvarı adını verdiği Burak Duvarı’nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman’ın Kudüs’te yaptırdığı mabetten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığı’na bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı’nı da içine alan mekânı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

Kaynak: Filistin Haber Ajansı