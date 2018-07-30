Utanç duvarına Tamimi'yi resmeden İtalyanlar tutuklandı

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İsrail yönetimi polisi, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindei ayrım duvarına direnişin sembolü olarak görülen Filistinli cesur kız Ahed Tamimi'nin resmini çizen iki İtalyan'ı tutukladı.

Batı Şeria'daki Beytüllahim yakınlarındaki dört metrelik alana resmedilen 17 yaşındaki Ahed Tamimi iki İsrail askerini tokatladığı videosunun yayınlanmasının ardından sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumartesi günü iki ressamın tutuklanması ile ilgili yapılan açıklamada İsrail polisinini iki İtalyan ve bir Filistinliyi "Beytüllahim bölgesindeki güvenlik duvarına zarar vermek ve vandalize etmek şüphesiyle" tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yüzleri maskeli olan üç kişi, yasadışı bir şekilde duvara resim yaptılar, sınır polisleri onları tutuklamak için harekete geçtiğinde çalışır durumda hazır bekleyen arabaları ile kaçmaya çalıştılar" ifadesi yer aldı.

Çarşamba günü, duvar resmini çizen bir adam kendini İtalyan sokak sanatçısı Jorit Agoch olarak tanımlamıştı. Tutuklandığını ve yardım istediğini Facebook sayfasında yazdığı mesajla bildirdi. Tamimi ve annesinin serbest bırakıldığı Pazar sabahı saatlerinde üçü de hala İsrail kuvvetleri tarafından tutuluyordu.

Batı Şeria'yı İsrail'den ayıran ayrılık duvarı Filistin davasını desteklemek için duvar yazısı ile doludur. Gizemli İngiliz sokak sanatçısı Banksy, duvara boyayanlar arasında.

İsrail tarafından Filistin’in Batı Şeria bölgesine örülen ‘Utanç Duvarı’, Filistinlilerin tepkisini çekmiş, geniş ölçekli protestolar yaşanmıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle üç milyon Filistinli, Kudüs dahil olmak üzere diğer bölgelere erişemiyor.

Ayrım Duvarı’nın yapımına 2002 yılında Ariel Şaron döneminde karar verilmişti. Duvar ve tel örgü şeklindeki yapılar, Batı Şeria’nın yanı sıra Filistin’in Ürdün, Suriye ve Lübnan sınırlarına da inşa edilmişti. 2016 yılında Gazze çevresine örülen bloklarla yerleşim yeri açık hava hapishanesine dönüşmüş ve dünyanın tepkisini çekmişti.