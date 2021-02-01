Yahudi işgalciler Filistin beldesine saldırdı

Ebu Yakub, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice sloganlar yazan ve camlarını kıran Yahudi işgalcilerin, 15 araca da zarar verdiğini kaydetti.

Belde halkının İsrail askerleri korumasındaki Yahudi işgalcilere karşılık verdiğini ifade eden Ebu Yakub, çevredeki işgal birimlerinde yaşayan Yahudilerin zaman zaman beldeye bu tür saldırılarda bulunduğunu aktardı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Şeria'nın batısının yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar yapıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'nın batısında 250'den fazla yasa dışı Yahudi işgal birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi işgalci, Şeria'nın batısında işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi işgal birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA