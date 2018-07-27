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Yahudi işgalciler Filistinliler'in evini yaktı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evle bazı tarım arazilerini ateşe verdi

Yahudi işgalciler Filistinliler'in evini yaktı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, Yeş Kudeş yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Calud Köyü'ne baskın düzenleyerek, köydeki bir evle bazı tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.

Evin büyük bir kısmının yandığını belirten Daglas, olayda yaralı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin ayrıca buğday ekili bazı arazileri ateşe verdiğini, onlarca meyve ağacını da kestiğini belirtti.

Nablus’un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 01:05
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