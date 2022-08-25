Yahudi kadından Mescid-i Aksa'da provokasyon

Yahudi yerleşimci kadınların ve beraberlerindeki bazı turist kadınların yarı çıplak bir şekilde, İsrail polisinin ve askerlerin himayesinde Mescidi Aksa'ya baskın düzenlemeleri büyük tepkiye neden oldu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Mescidi Aksa hatiplerinden Şeyh İkrime Sabri, 'Mescidi Aksa'da görülen söz konusu manzaranın Müslümanları provoke etme amaçlı çirkin teşebbüslerin zirvesini oluşturduğuna' vurgu yaptı.

Sabri yaptığı basın açıklamasında bu tür görüntülerin hiçbir ibadet mekanına yakışmayacağını ancak İsrail askerlerinin ve polislerinin özel olarak korumaya aldığı birtakım kişilerin Mescid-i Aksa gibi özel bir yeri olan ibadet mekanında böyle bir manzara oluşturabildiklerini dile getirdi.

Sabri, Hz. Muhammed (a.s.)'in şsra mekanı olan bu mabette böyle aşırılıklar karşısında Arap ve İslam ülkelerinin sessiz kalmasını da yadırgadıklarını ifade etti.

Hamas'ın Kudüs sorumlusu Muhammed Hamade de olayla ilgili bir açıklama yaparak açık saçık, çıplak yerleşimci kadınların Mescidi Aksa'yı basmalarının tamamen provokasyon ve Mescidi Aksa'nın mahremiyetini çiğneme amaçlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Mepa News