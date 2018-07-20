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Yahudi ulus devlet kararına Adalet Bakanı'ndan tepki

Ortadoğu'yu barıştan uzaklatıracak olan Yahudi ulus devlet yasası ile ilgili Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada derhal karardan vazgeçilmesini istedi

Yahudi ulus devlet kararına Adalet Bakanı'ndan tepki

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Yahudi ulus devlet yasası ile artık resmi olarak bir Apartheid devleti olan İsrail'e tepkiler devam ediyor. Güney Afrika'da uygulanan ve yıkılan bu ırkçı rejim sadece Filistinlilere değil tüm dünyaya, insanlığa yapılan bir ayıp olarak görüldü.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül basın mensupları ile yaptığı görüşmede, İsrail Meclisi'nin, "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etmesine ilişkin, "Son kanun tasarısı Ortadoğu'yu daha da barıştan uzaklaştırmaya daha da şiddet sarmalına yaklaştırmaya yönelik çok tehlikeli bir adımdır. İsrail'in bu adımdan derhal vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:03
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