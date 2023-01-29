Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 6 aracı yaktı, 120 aracın camlarını kırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklere saldırarak bir ev ile 6 aracı yaktı, onlarca dükkan ve araca da zarar verdi.

Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Turmusiya beldesinde Yahudi yerleşimcilerin yaktığı evin sahibinin kardeşi Avad Ebu Semra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin gece saatlerinde köylerine saldırdığını söyledi.

Ebu Semra, güvenlik kamerası kayıtlarında 3 Yahudi yerleşimcinin kardeşinin evine saldırarak yaktığının, yakındaki bir eve de İsrail askerlerinin koruması altında 10 yerleşimcinin saldırdığının görüldüğünü ifade etti.

İsrail askerlerinin eve sadece 150 metre uzaklıkta olduğunu kaydeden Ebu Semra, yerleşimcilerin köyün girişini kapatarak Filistinlilerin araçlarına da zarar verdiğini aktardı.

- Yerleşimciler 6 aracı yaktı, 20 dükkana saldırdı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'a bağlı köylerde Yahudi yerleşimcilerin dün gece Filistinlilere ait araç ve dükkanlara onlarca saldırı düzenlediğini söyledi.

Daglas, yerleşimcilerin Filistinlilere ait 6 aracı yaktığını, 120 aracın camlarını kırdığını, 20'nin üzerinde dükkana da saldırarak zarar verdiğini belirtti.

- Yerleşimciler geçen yıl Filistinlilere yönelik 849 saldırı düzenledi

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 228 Filistinli yaralandı, 600'ün üzerinde Filistinlinin mülkü de zarar gördü.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

Cenin baskının ardından Doğu Kudüs’te gerilim tırmanmış, 27 Ocak'ta yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Dün de Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı.