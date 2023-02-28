Yahudi yerleşimciler hasta taşıyan ambulansa saldırdı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Yahudi yerleşimciler, 12 yaşındaki hasta bir kızı taşıyan ambulansa saldırdı.

Yerleşimcilerin Cenin Devlet Hastanesinden Ramallah'taki H-Clinc Hastanesinin yoğun bakım bölümüne sevk edilen kız çocuğunu taşıyan ambulansa saldırısında, camların kırılması sonucu kızına refakat eden anne hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak Ramallah'a ulaşan ambulanstaki Filistinli kız, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı kınadı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, ambulans yapılan saldırıyı kınarken, tüm uluslararası kurumlardan, Filistinlilerin ve sağlık çalışanlarının korunması için acilen harekete geçmesini istedi.

İnsani görevlerini yerine getiren vatandaşlara, ambulanslara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarının durdurulması için ciddi ve acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin her gün bu tür saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Nablus'ta araca saldırı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Nablus'ta bir Filistinlinin aracına taş ve şişelerle düzenlediği saldırıda, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerleşimcilerin ayrıca bölgedeki zeytinliklere de saldırdığı aktarılan haberde, buradaki yaklaşık 50 zeytin ağacının zarar gördüğü kaydedildi.