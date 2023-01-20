Yahudi yerleşimcilerden "meydan okuma"

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Daglas, açıklamasında, bir grup yerleşimcinin Nablus'un güneyindeki Curiş beldesinde bir kaçak yerleşim kurduğunu söyledi.

Filistinli yetkili, Yahudi yerleşimcilerin bölgeye konteyner evler yerleştirdiğini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yerleşimcilerin adımını "meydan okuma" olarak değerlendirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimciler tarafından kaçak yerleşimlerin kurulması kınandı.

Açıklamada, bu adımın, ABD heyetinin bölgeye yaptığı ziyarete bir tepki ve uluslararası toplumun, tüm yasa dışı tek taraflı uygulamaları durdurma taleplerine açık bir meydan okuma olduğu vurgulandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan başkanlığındaki ABD heyeti, bölge ziyareti kapsamında dün İsrailli ve Filistinli yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaçak yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.