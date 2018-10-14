Yakıt gemileri Gazze'ye giremiyor

Abluka altındaki Gazze'nin emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'nın, şehre yakıt sağlayan gemilerin girişine bugünden itibaren izin vermeyeği açıklandı.

Katar tarafından gönderilen yakıt gemilerinin girişinin yasaklanma gerekçesinin ise Gazze'de devam eden protestoların olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki protestoları bastırma emri veren Liberman, bazı Filistinlilerin hayatını kaybetmesine birçok kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.Gazze'nin Hamas kontrolüne girdiği 2006 yılından bu yana İsrail işgal güçleri şehre abluka uyguluyor. Büyük sorunların yaşandığı şehirde temel insan ihtiyaçlarının bile karşılanmasında güçlük çekiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 14:57