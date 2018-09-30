Yarın 'lastik okul' için son gün

İsrail'in Han el-Ahmar köyüne boşaltılması için verdiği süre yarın doluyor. Filistin davası için sembol hale gelen köyde hayat sakin akışı içinde devam ediyor. Köy okulunda her şey rutin şekilde sürdürülüyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, köylülere 1 Ekim'e kadar süre tanımıştı. Ancak köylülerin bulundukları yerleşimi terk etme yönünde herhangi bir adımının olmadığı görülüyor.

KÖYÜN TARİHÇESİ

Han el-Ahmar köyü 1950'lerin başında Filistinli bedeviler tarafından kurulmuştu. İsrail 1967 yılında Batı Şeria'yı işgal ettiğinde köy yerleşim yeri olarak kabul edilmişti.

2009 yılından bu yana ise köy halkı İsrail'in yıkım tacizleriyle mücadele ediyor.

180 nüfusun yaşadığı köy 'iki devletli' çözüm için bir fırsat olarak görülüyor. Avrupa Birliği ülkeleri de köyün yıkılmaması İsrail'e çağrıda bulunuyor.

'LASTİK OKUL'DA HER ŞEY NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR

Köyde bulunan araç lastiklerinden yapılan bu nedenle 'lastik okul' olarak bilinen köy okulunda ise her şey normal bir şekilde işleyişine devam ettiği bildirildi. Köy okulu öğretmenlerinin, "Son günde olsa köy okulu eğitim-öğretime devam edecektir" dedikleri öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 09:35