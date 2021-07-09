Zulüm devam ediyor: 11 Filistinli yaralı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneydoğusundaki Kusra beldesinde İsrail güçlerinin plastik mermiyle yaraladığı 11 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 20 kişiye müdahale edildiği ifade edildi.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail güçlerinin müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen 6 kişinin de tedavi edildiği kaydedildi.

Batı Şeria'da Nablus kentine bağlı Kusra köyünde 3 Temmuz'da İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirirken, İsrail güçleri cesedi halen ailesine teslim etmedi.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 254 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.