"İki gün önce katlettiğiniz gencin suçu neydi? Sizden korkmuyorum. Senin silahından korkmuyorum. Evlatlarımızı öldürdükten sonra toprağımızı aldıktan sonra daha ne kalacak? Bu toprak bizden de evlatlarımızdan da daha değerli. Senin gözünü oyarım. Toprağıma giremezsin. Biz buradayız senin de hükümetinin de gözünü çıkarırız. Netanyahu'nun da gözünü oyarız. Sizin uçaklarınızdan da silahlarınızdan da korkmuyoruz. Ne yenilmez dediğiniz ordunuzdan ne de hükümetinizden korkmuyoruz. Netanyahu, sen de naziler gibi bir domuzsun. Defolun. Filistin'den defolun gidin."