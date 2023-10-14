Binlerce Filistinlinin katledilmesi Netanyahu'yu kesmedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne beklenen kara operasyonu öncesinde Cuma akşamı televizyon üzerinden ulusa seslendi. Bir haftayı aşkın süredir devam eden operasyonlara gönderme yaparak Netanyahu, "Bu, sadece başlangıç. Bu savaşı, hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde sonlandıracağız" dedi. Netanyahu ayrıca, operasyonun arkasında güçlü bir uluslararası destek olduğunu ve "Hamas'ı yok edeceklerini" ifade etti. Başbakan, "Hamas'ı yok edeceğiz ve zafer kazanacağız, ancak bu biraz zaman alacak" diye ekledi.

Netanyahu'nun televizyon konuşması, Yahudilerin Şabat gününe giriş yaptığı Cuma akşamı saatlerine denk gelmesi dikkat çekti. Şabat gününde Yahudiler dinlenir ve Tevrat okurken elektrikli cihazlar kullanmamayı geleneksel olarak uygularlar.

İsrail Başbakanı Netanyahu'un "başlangıç" olarak adlandırdığı saldırılarda şu ana kadar 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900 kişi hayatını kaybetmişti.