Gazze'de meydana gelen patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 kişi öldü

Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde geç saatlerde meydana gelen patlamada İyad Cemal el-Cedi (42), Mutez Amir el-Mebyad (29), Yakub Munzir Zeydiyye (25), Yahya Ferin el-Mebyad'ın (23) yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İşgalci israil Gazze'de sürekli patlamalar gerçekleştiriyor. Gazze de ki direnişe mesaj vermeye çalışmaktadır. Bunca saldırıya karşı Gazze direnişi devam ediyor ve edecektir. Gazze de iki milyon nüfus çok ağır abluka altında çoğu genç işsiz, bazı çocuklar Gazze sınırında mitingler yapıyorlar. Bu yüzden işgalci İsrail bu mitingleri istemiyor ve patlama yapıyor. İşgalci İsrail biz katliam yaparız sıkıntı olmaz demek istiyor. İsrail uluslararası hukuka bakmıyor ve korkmuyor çünkü bütün zalimler ve abd arkasında. Zaten 2014 yılında işgalci İsrail büyük bir saldırı yaptı 51 gün devam etti 2600 Gazzeliyi katletti ve 11.000 Gazzeli yaralandı ve binlerce ev yıkıldı.

Gazze'de korona virüs

Filistin'in Gazze şehrinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, birçok ülke tedbir ve kısıtlamaları uygulamaya devam ediyor. Filistin'in Gazze kentinde karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 19:56