İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine ait bir noktayı hedef aldığını aktardı.

Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Katar'dan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalcinin (İsrail'in) sivillere, özellikle kadın ve çocuklara yönelik tekrarlanan saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın tutumunun adil bir Filistin davası, Filistin halkının meşru hakları ve 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasından yana sabit olduğu kaydedildi.

Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla tırmanan gerginliğin sonlanması için görüşmeler yürütüyor

Mısır'da yayın yapan yönetime yakın "Extra News" kanalında yayımlanan habere göre, Mısır makamları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından harekete geçti.

Kahire makamlarının, bölgede gerginliğin sonlanması ve ateşkesin yeniden sağlanması için yoğun görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Mısır Fikir ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Akkaşe, kanalda yayımlanan açıklamasında, daha önceki İsrail-Filistin gerginliklerinden alınan derslere bakarak, Kahire'nin elinde gerginliği sona erdirmek için önemli kozlar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Akkaşe, Mısır'ın ve ilgili kurumların daha önce olduğu gibi çabalarını sürdürdüğünü, yakın gelecekte başarıya ulaşacağını savundu.