İsrail, Gazze'ye saldırdı
İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni vurduğunu duyurdu.
Gazze Saldırısı 05.08.2022, 17:20
Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: AA
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