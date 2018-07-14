İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırısında 2 çocuğun şehit oldu, 14 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları el-Ketibe bölgesindeki inşaat halindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuk şehit olurken, 14 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 3 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü.

İsrail ordu sözcüsünden Gazzelilere tehdit

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehditkar paylaşımda bulundu.

Paylaşımda 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir."

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını açıklamıştı.

Han el-Ahmer çağrısı

Öte yandan, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası topluma işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer’e yönelik zorunlu göç ve yıkım planları uygulayan İsrail’i durdurma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, AB’nin Filistin Devleti Temsilcisi Ralph Tarraf, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, çok sayıda Filistinli bakan ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla Han el-Ahmer’de basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Hamdallah, "Uluslararası toplumun, kınama mesajlarını eyleme dökerek İsrail’in Han el-Ahmer’de işlediği savaş suçlarını durdurması lazım." dedi.

Hamdallah, Filistinlilerin her zamankinden daha çok İsrail’in zulmünden korunmak için uluslararası himayeye ihtiyacı olduğunu belirterek, BM’nin kararlarının uygulanması talebinde bulundu.

İsrail’in Kudüs’ü Batı Şeria'dan izole etmeye çalıştığına dikkati çeken Hamdallah, şunları söyledi:

"İsrail’in bedevi topluluklara yönelik saldırıları, sahadaki gerçekliği değiştirmeyi, Filistin’in coğrafi bütünlüğünü yok etmeyi ve egemen bir Filistin devletini öngören iki devletli çözümü engellemeyi hedefliyor."

Öte yandan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Başbakanı Hamdallah’ın daveti üzerine Filistin’deki yabancı ülke temsilcileriyle Han el-Ahmer’e geldiklerini ifade etti.

Topçu Dışişleri Bakanlığının daha önce Han el-Ahmer ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Dışişleri Bakanlığımız, İsrail’in Han el-Ahmer’deki bedevi topluluğuna yönelik eylemlerinin iki devletli çözüm perspektifine, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına tehdit oluşturduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştu. Bugün bu katılımımızla bu mesajı tekrar vermiş olduk.” dedi.

Topçu ayrıca Filistin Başbakanı Hamdallah ile diğer Filistinli yetkililerden Han el-Ahmer’deki şartlar hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

İsrail'in E1 projesi

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedeviler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.