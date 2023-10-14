Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme sürecini askıya aldı

Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik görüşmeleri askıya aldığı iddia edildi.

İddia, görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağın AFP'ye yaptığı açıklamaya dayandırıldı. AFP söz konusu kaynağın "Suudi Arabistan olası normalleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı ve ABD'li yetkilileri bilgilendirdi" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan saldırılardan önceki haftalarda ABD öncülüğünde yürütülen görüşmelerde İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmişti.

Ancak Suudi Arabistan yönetiminin İsrail'in saldırılarına tepki göstermesiyle süreç çıkmaza girmişti.

Riyad, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin akıbeti konusunda giderek artan bir endişe duyduğunu dile getirmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Filistin halkının Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik çağrıların kategorik olarak reddedildiği ve Gazze'de savunmasız sivillerin hedef alınmaya devam edilmesinin kınandığı" belirtilmişti.

Kaynak: Mepa News