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Gelmiş geçmiş en şiddetli 7 deprem
GENEL
06.05.2021, 18:02
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Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması şeklinde tanımlanan depremler dünya genelinde her yıl çok sayıda kişiyi hayattan koparıyor.
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#mescidi aksa
#corona virüsü
#emine erdoğan
#cuma namazı
#Türk bayrağı
#koronavirüs
#24 saat
#Cemal Kaşıkçı
#Yeni Zelanda
#Mersin
#Turgut Özal
#Marmara
#papa francis
#İmran Han
#Ayasofya Camii
#yabancı öğrenci
#yasa dışı yahudi yerleşimleri
#ek kara gücü
#Papua eyaleti
#BM Çocuk Hakları Sözleşmesi