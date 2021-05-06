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Gelmiş geçmiş en şiddetli 7 deprem

GENEL 06.05.2021, 18:02
Gelmiş geçmiş en şiddetli 7 deprem
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Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması şeklinde tanımlanan depremler dünya genelinde her yıl çok sayıda kişiyi hayattan koparıyor.