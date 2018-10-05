2018 KPSS ortaöğretim memurluk sınavı ÖSYM giriş belgesi ve yerleri açıklandı - KPSS yazdırma ekranı!

Devlet Memuru olabilmek için aylarca bu sınava hazırlanan adaylar için "2018 KPSS sınavına giriş" için geri sayım başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 7 Ekim Pazar günü yapılacak. Önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da 15 dakikalık kural uygulanacak. "KPSS" ortaöğretim sınavında 120 soru sorulacak ve 120 dakika adaylara verilecektir.

Peki, 07 Ekim 2018'de KPSS ortaokul Lise giriş sınavı yerleri açıklandı mı? ÖSYM'den öğrenmek için buraya tıklayın

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018-KPSS için başvuran adaylara ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Bu belge için adaylar T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş gerçekleştirerek ilgili sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden bu belgeyi edinebileceklerdir.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve lise mezunları tarafından girilen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, 2018 Sınavı ve Sonuç Takvimi'nin sonuçlarına ÖSYM web sitesinden erişebileceklerdir. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenilecektir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

"A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına," "B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir."

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 18:51