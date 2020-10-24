ABD seçimleri neden Salı günü? Salı gününün sembolü ne?

ABD seçimleri neden Salı günü yapılıyor? sorusu bugünün sorulan sorularının arasında yer alıyor. ABD bugün 45'inci başkanını seçerken vatandaşlar da oy kullanma gününün neden Salı günü olduğunu merak ediyor.



Neden salı günü yapılıyor?

ABD'de başkanlık seçimleri her dört yılda bir kasım ayının ilk salı gününde düzenleniyor. Seçimin salı günü yapılması geleneği 1800'lü yılların ortalarına kadar gidiyor. O yıllarda California, Florida ve Teksas gibi bazı eyaletler henüz kurulmamışken ABD Kongresinin bir seçim günü belirlemesi gerekiyordu. Uzak bölgelerde tarımla uğraşan Amerikalıların, atla kent merkezlerine gidip oy kullanıp geri dönmeleri 3 günü bulabiliyordu.

Hafta sonu ise dini görevlerini yerine getirenler düşünüldüğünde salı ya da çarşamba günleri en uygun alternatiflerdi. Çarşamba günleri birçok kentte pazar kurulduğundan salıda karar kılındı.