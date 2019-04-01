AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın elindeki belgelerden birinde Binali Yıldırım'ın oylarının Ekrem İmamoğlu hanesine yazıldığını, Binali Yıldırım'ın ise 1 oy almış gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.

ŞENOCAK: İSPAT ETMEYE HAZIRIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı. Şenocak açıklamasında "İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlüklerden emin olun fazlasıyla mevcut. Biz bunu ispat etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ellerindeki verilere göre İstanbul'da sonucun daha önce ifade ettikleri gibi AK Parti ve Binali Yıldırım lehine olduğunu ifade ederek, "Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, 'Milletimizin tercihi başımızın üstündedir' diyeceğiz. Aynı olgunluğu tüm kesimlerden beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.



*SULTANBEYLİ Adil mh. 2004 NOLU SANDIK: Binali Yıldırım'ın 201 olan oyu, kayda geçirilirken 1'e düşürülüyor.

"201 OY İMAMOĞLU'NA YAZILIYOR"

Elindeki belgeleri gösterip örnekler veren Şenocak, şöyle konuştu:

"Bu sandık kurulunda ilk oy tasnifi, esnasında tüm kurul üyelerinin huzurunda imzalanan 'Sayım Döküm Cetveli'dir. Bu gösterdiğim, tüm işlemler, bittikten sonra hazırlanan ve Yüksek Seçim Kuruluna nüshası gönderilerek YSK sistemine bunun üzerinde giriş yapılan sandık sonuç tutanağıdır. Bu örnekte Bağcılar Sandıktepe Mahallesi, 1212 nolu sandıkta sayım döküm cetvelinde AK Parti'nin aldığı oy 131 iken, maalesef YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağında Büyükşehir Belediye Başkanımızın aldığı oy sadece 1 olarak işlenmiştir. Buradaki oylar İmamoğlu'na yazılıyor. Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 nolu sayım döküm cetveli. Burada da Binali Bey'in aldığı oy, 201. Buradaki döküm cetvelinde olan 201 rakamı, sandık sonuç tutanağında Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu kaç? Yine 1."



*Bağcılar Sancaktepe mh. 1212 NOLU SANDIK: Binali Yıldırım'ın 131 olan oyu Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor.

"USULSÜZLÜKLERİ TESPİT ETTİK"

"Teşkilatlarımız, dün geceden beri, teyakkuz halinde, hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar" diyen Şenocak, "Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden fazlasıyla tespit ettik. Aynı zamanda 319 bin 307 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Bu geçersiz oyların büyük bölümü, İstanbul'da kazandığımız, 25 ilçenin sandıklarına aittir. Burada da partimizin bir haksızlıkla karşı karşıla kaldığını tespit ettik. Bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandık görevlilerimizin bu örnekte gördüğünüz ıslak imzalı ve mühürlü oy sayım cetvelini dikkate alarak kayıt altına aldığımız verilerimizle hareket ediyoruz. Sonuca doğrudan etki edecek birçok hatalı uygulamanın tespitini yapmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.





"319 BİN GEÇERSİZ OY..."

İstanbul'da 10 milyon 560 bin 603 seçmenin olduğu hatırlatan Şenocak, "İstanbul'da elbette bindelik oranla sonuçların belirlenecek olması tespit ettiğimiz usulsüzlükleri ve 319 bin geçersiz oyu daha da önemli hale getirmektedir. Aynı durum bütün partiler için geçerlidir. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nin kesin sonuçlarıdır. Biz demokrasiye inanan, bu uğurda büyük bedeller ödemiş bir partiyiz." dedi.