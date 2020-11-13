Akdeniz'de göçmen faciası: 74 kişi öldü

Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 74 düzensiz göçmen boğularak can verdi. Balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişi ise kıyıya getirildi. Deniz kazasının ülkenin liman kenti Al Khums açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü, teknenin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120’den fazla kişiyi taşıdığını bildirdi. 1 Ekim’den bu yana Orta Akdeniz’de en az 8 deniz kazası meydana geldi. Son iki günde ise aynı bölgede iki teknenin alabora olmasının ardından 2’si çocuk olmak üzere en az 19 kişi boğuldu.