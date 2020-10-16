'Asya Kaplanları (Asian Tigers)' hangi ülkeler ? 'Asya Kaplanları' ne demektir? İşte detaylar…

Yakın geçmişte dinamik ekonomik büyüme modelleri geliştiren ve iktisadi liberalizm ve market ekonomisinin standart hamilleri olarak görülmeye başlanan bir grup Asyalı ekonomi için kullanılan bir deyimdir.

Asya Kaplanları terimi ile Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore ekonomileri kast edilir. Ayrıca Asya'nın Dört Küçük Ejderhası olarak da bilinirler. Bu ülkeler ve bölgeler, 1960 ve 1990 yılları arasında yüksek büyüme oranları ve hızlı endüstrileşmeleri nedeniyle bu şekilde adlandırılırlar.



21. yüzyılda, Asya'nın Kaplanları olarak bilinen bu ülkeler gelişmiş ülkeler kategorisine son derece yaklaşmışlardır. Bu dört ülkenin ekonomik politikalarındaki hedefler Japonya ve Çin ile aynı karakterdedir.

Asya Kaplanları ile beş ekonomi ifade edilmektedir:

- Hong Kong,

- Japonya,

- Güney Kore,

- Singapur ve

- Tayvan

Muhtemel Kaplanlar arasında ise (ki yaygın olarak ‘yavrular’ olarak adlandırılırlar) Endonezya, Malezya ve Tayland bulunmaktadır.

1997’den sonra Hong Kong’u yönetimine katan Çin ise mecazen ‘Asya Ejderhası’ olarak tasvir edilebilir.

