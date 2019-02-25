Bakan Çavuşoğlu ACANU fotoğraf sergisini gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) fotoğraf sergisini ziyaret etti.

İsviçre'nin Cenevre kentine resmi ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu, 70'inci yılını kutlayan ACANU'nun BM Cenevre Ofisinde açılan sergisinde yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, AA foto muhabirlerinin BM Cenevre Ofisinde düzenlenen toplantı, barış görüşmeleri ve diğer etkinliklerde çektiği karelerin yanı sıra kendisinin de bulunduğu fotoğrafları inceledi.

28 Şubat'a kadar sürecek sergide, geçmişten bugüne BM Cenevre Ofisi ve diğer uluslararası organizasyonların toplantılarından kesitler sergileniyor.

Sergide ayrıca, BM Cenevre Ofisinde çalışan gazetecilerin son 70 yılda kullandığı ekipmanlar da ilgi çekti.

BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğinin olduğu sergiye, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da katkı sağladı.

Çavuşoğlu'nun ziyaretine Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Uyanık da eşlik etti.

Kaynak: AA