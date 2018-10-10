Cemal Kaşıkçı’nın makaleleri Dünya Bülteni’nde yayımlanmıştı

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Geçtiğimiz hafta kayıplara karışan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2012 yılına ait iki makalesi Dünya Bülteni’nde yer alıyor. Suriye ve Mısır devrimlerine ilişki yazdığı makalelerde ülkelerin bugünlerde yaşadığı trajedilere ilişkin öngörülerde bulunuyor.

Cemal Kaşıkçı, ‘Suriye devriminde Afgan çıkmazı’ isimli makalesinde, “Suriye kriziyle ilgili kötümser olmak ve sanırım en kötüsüne hazırlıklı olmak gerek.” diyor. Makalenin bir diğer dikkat çeken kısmında, “Suriyeliler bu durumdan nefret ediyor ve davalarının Afganlaşmasından aslında korkuyorlar. Çünkü devrimlerinin ömrü uzuyor. Tıpkı on yıl boyunca Sovyet Rusya'ya sonraki iki yıl Rusların miras bıraktığı Kabil hükümetine karşı koyan Afganlılar gibi.” ifadelerini kullanıyor. Cemal Kaşıkçı, uzayan devrimin, çürümeye yol açtığına işaret ediyor.

Suriye devriminde Afgan çıkmazı yazısının tamamını okumak için tıklayınız

Dünya Bülteni’nde çıkan Mısır’la ilgili yazdığı makalede ise Kaşıkçı, Mısır’da Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin)’in cumhurbaşkanı adayları üzerine bir analiz kaleme alıyor. İhvan’a ek olarak Selefilerin sürpriz çıkışlarına da değiniyor. Mısır halkının Arap Baharı sonrası sosyolojik tepkilerini anlamaya çalışıyor.

Başkan adaylığında İhvan'ın mantığı yazısının tamamını okumak için tıklayınız

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 10:06