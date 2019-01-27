CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP'de bir dönem çok tartışılan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa etti.

İstifasını Twitter'dan duyuran Canan Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullandı

Parti yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğrularken, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2019, 22:50