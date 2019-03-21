Dışişleri Bakanlığından 'Karadzic' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesi kararının Boşnakların acısını dindirmeyeceğini ancak adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Bosna-Hersek entitesi eski Başkanı ve Silahlı Kuvvetler eski Başkomutanı Radovan Karadzic hakkında yaptığı yargılama sonucunda, soykırım suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğine ve Sırp güçlerinin 1992-1995 yıllarında Bosna-Hersek’teki silahlı çatışmalarda savaş hukuku ile uluslararası teamül kurallarını ihlal ettiğine hükmederek, Karadzic'i 40 yıl hapis cezasına mahkum ettiği hatırlatıldı.

Karadzic'in söz konusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi tarafından bugün açıklanan kararda, Karadzic'in müebbet hapse mahkum edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karardır." denildi.

Kaynak: AA