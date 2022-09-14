Dünya Müslüman Alimler Birliği, Kral 3. Charles'ı dünya barışı için diyaloğa davet etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından "Kral 3. Charles'a mektup" etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

Kral 3. Charles'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Karadaği, "İslam dünyası ile Batı arasında iletişim köprüleri kurma yönündeki onurlu girişimlerinizi biliyoruz. Irak savaşına karşı çıktığınızı hâlâ takdir etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadaği, Kral 3. Charles'ın eğitim alanındaki insaflı duruşuna dikkati çekerek, Charles'ın İngiltere'nin Müslümanların değerleriyle zenginleşmesi için Müslüman öğretmenlerin eğitimde varlık göstermesi yönünde fikir beyan ettiğini hatırlattı.

Özgürlüğün, başkalarının değer ve kutsallarına dil uzatmayacak şekilde sınırlı olması için Charles'ın sergilediği tutumları da unutmadıklarını kaydeden Karadaği, Charles'ın ayrıca bazı yazarların saçmalıklarına kesin bir dille karşı çıktığına ve kışkırtıcı davranışlarından dolayı Müslümanlardan özür dilemeleri talebinde bulunduğuna işaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, İngiltere Kralı 3. Charles'a daha barışçıl ve adil bir dünya için "diyalog ve iş birliği" çağrısı yaptı.