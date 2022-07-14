Erdoğan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.
Genel 14.07.2022, 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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